Urfa'da Taşeron Kadro Sınavına Kimler Girecek

Urfa’da kadroya geçmek için başvuru yapanlar arasında sınava girmeye hak kazananların listesi açıklandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının öncülüğünde yapılan görüşmelerde taşeron işçilerin kadroya geçebilmeleri için başvurular 2 - 11 Ocak arasında yapılmıştı.Tespit komisyonu incelemeler sonucunda kadroya geçmek için sınava girmeye hak kazananların listeleri bugün yayınlandı.Taşeron sınavları 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.Urfa'da sınava girmeye hak kazananların listesi şöyle;TAŞERON İŞÇİLERE SINAV NASIL YAPILACAK?Adaylara yapılacak olan 2018 taşeron işçilere kadro sınavını İŞKUR yapacak. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adayların sınav endişesine zorlu bir sınav olmayacak cevabı vermişti. Kamu vicdanını rahatlatmak için yapılacağını ve çok zor bir sınav olmayacağını belirtti. Sınav yapılan işlerle ilgili olacağını kamudan çalışacak olan işçilere yönelik olarak uygulanan prosedür olduğunu açıklamıştı.SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?İtirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat- 2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek. Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak.4 NİSAN’DA KADROYA GİRECEKLER!Kadroya geçen taşeron işçiler için 4 Nisan itibari ile sürecin tamamlanması planlanıyor. 4 Nisan 2018 tarihinden itibaren kadro hakı kazanan işçiler kamu kurumlarına bağlı olarak görev alacaklar.