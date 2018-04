Avukatın Sözleri Kan Dondurdu 'Ya Hayat Kadınıysa?..'

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz çocuk istismarları konusunda avukatlar, müvekkillerinin ceza almaması için her yolu deniyorlar. Bazılarımız buna “Avukatın da işi bu, müvekkilinin kazanaması…” yorumunda bulunsa da burada bahsettiğimiz konu 15 yaşında bir çocuk ve ona yapılan çirkin cinsel istismar…Son olarak kapalı facebook grubunda birleşen avukatlar çocuğa cinsel istismarda bulunan bir sanığın ceza almaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Sadece belli kişilerin kabul edildiği facebook grubunda avukatlar, sanık için emsal kararların dosyalarını birbirleriyle paylaşıp, mahkemeyi istismarcı sanığın lehine çevirmeye çalışıyorlar.İşte çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığın nasıl beraat ettirileceği ile ilgili olan ve avukatların iş birliğine girip, sanığı beraat ettirecek fikirlerin paylaşıldığı o ekran fotoğrafları;Bahsedilen facbook grubuna dahil olanlar arasında sanığın beraatine karşı çıkan onurlu avukatlar da var elbette. bu avukatlardan biri "15 yaş diyor. doldurmamış diyor. Ne beraati Allah aşkına" yorumunda bulunurken, Avukat demeye bin şahit isteyen diğer çirkin insanların, duruma karşı çıkan avukata verdiği cevap," cevabını veriyor. Kan donduran bu olayı savunan bir avukat, verdiği cevapla 15 yaşındaki bir kıza ‘hayat kadını’ yaftasını bile yapıştırmaya çekinmediğini gözler önüne seriyor.Yaptıkları yorumlar ve çözüm önerilerinin çirkinliği insanı hayrete düşürecek nitelikte. Sırf davayı kazanıp 3 kuruşu ceplerine indirme derdinde olan bu avukatlar için çocuklar istismar edilmiş veya edilmemiş hiç önem arz etmiyor. Bu tarz avukatların, mesleklerini hakkıyla onuruyla yapan avukatların adına leke sürmesi an meselesi olmakla beraber, ak ile karayı ayırmak adına konuşmaların ekran görüntülerini alıp sosyal medyaya yayan kadın ise sosyal medyadan linç edildi.Birçok kesim tarafından avukatları ifşa etmenin yanlış olduğu konusunda ağır eleştirilere maruz kalan kadın “Amacım avukatları hedef göstermek değil, yargının her yerine sirayet eden zihniyetleri gördüm ve gösterdim” yorumunda bulundu.Olayın ardından konuşmaların ekran görüntülerini sosyal medyada yayan kadın hakkında birkaç avukat suç duyurusunda bulundu. Konuyla alakalı açıklama yapan kadın, “Memleketin kanayan yarası çocuk istismarına dair bu yaklaşımı, çirkin ve laubali üslubu, kız çocuğunun ‘ahlakı’ üzerinden çare arayışlarını ifşa ettim diye bir grup avukat hakkımda suç duyurusunda bulunacaklarmış. Bulunsunlar. Kendi takdirleri.” dedi.