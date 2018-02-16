Erbil Aydınlık, Hızlı Başladı

CHP PM Üyesi Urfalı Erbil Aydınlık, Urfa’da bulunan Dernek ve Odaları ziyarette bulundu.İlk ziyaretini Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay’a yapan Erbil Aydınlık, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Demirkol’u ziyaretinden sonra, Şanlıurfa Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Sayın Mehmet Altun’la da görüşerek ziyaretlerini tamamladı.Şanlıurfa CHP İl Teşkilatı ile yaptığı ziyaretlerinin temel amacı, vatandaşların, esnafların sorun ve şikayetlerine çözüm önerileri sunmak olduğunu dile getiren Aydınlık, daha şimdiden halkla beraber olmaya, halkın yanında olmaya hızlı bir adım atmış oldu.