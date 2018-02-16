Urfalı Vekil,Belediye Başkanı Adayı Olacak mı?

Genel Merkez, yerel seçimlere yönelik kamuoyu yoklamalarına başladı. Genel Merkeze gelen anketler ve Kılçdaroğlu’nun çevresindeki isimler, belediye başkanları isimlerini belirlemeye başladı. İddiaya göre yerel seçimler 2019’da dense de herhangi bir erken yerel seçime hazırlıksız yakalanmak istemeyen CHP, resmi olmayan Büyükşehir Belediye Adaylarını belirlemeye başladı. Genel merkez düzenli olarak yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında ve anketlerde sürpriz isimler var.CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediyesine aday isimler arasında gösteriliyor. CHP Liderinin tavsiyesi ile Parti Meclisi’ne aday olmayan Tanal, kurultay sonrası Genel Başkanın en yakınında olan isimlerdendi. CHP Liderinin, 2 haftadır Tanal’a verdiği hukuki görevleri, Tanal’ı ön plana çıkarmak için yaptığı konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gösterilecek aday listesinde yer alıyor. Tanal’ın Şanlıurfalı olması, İstanbul’daki doğu ve Güneydoğulu seçmenlerin de oyunu ve desteğini alması bekleniyor.Terör örgütü PYD’nin yöneticisi Salih Müslim’in Ankara’ya gelişine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Davutoğlu ve dönemin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hakkında suç duyurusunda bulunan Tanal, Genel Başkanın takdirini kazandı. Öte yandan Genel Başkanın avukatı konumunda da olan Tanal, CHP Liderinin en güvendiği isimler arasında. CHP kulislerinden edinilen bilgilere göre, kurultay sonrası kendisinin yanında olacak isimlerle yola devam edeceği ifade edilen Kılıçdaroğlu, önüne giden ankette Tanal’ın öne çıkışını görmezden gelmeyecek. Her dönem ön seçim ile milletvekili olan Tanal, örgütten de büyük ilgi görüyor. Kılıçdaroğlu’nun önüne gelen ankette Tanal’ın dışında Akif Hamzaçebi de yer alıyor.