Ucuz Et Operasyonu Başarılı Oldu mu?

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, sürekli olarak etin fiyatının gündeme getirildiğini, çok pahalı olduğu yönündeki eleştirilerin doğru olmadığını iddia etti. Et konusunda piyasanın dışarıya bağımlı olduğunu söyleyen Yalçındağ, “Dananın alındığı fiyat belli, yemin fiyatı belli. Öyle bir noktadayız ki bunlarda bir adım iyileştirme olmadan etin fiyatını konuşmak doğru değil. Büyükbaş hayvanda yurtdışına bağlıyız. Aldığınız 1 kilo kıymanın yarım kilo fiyatı yurt dışına gidiyor. Koyun ve küçükbaş hayvan varlığımız var. Bunun parası yurt içinde kalıyor. Dışarıya gitmiyor. Üretim bir noktaya gelince fiyatlar da normale döner” diye konuştu.Türk halkının ete yılda 2 bin TL harcadığını aktaran Yalçındağ, “İhtiyacı olana 2 bin TL destek verilse daha iyi olur. Zincir marketlerdeki et satışı başarıya ulaşmadı. Ulaşmaz. Biz halkımızın damak zevkini biliyoruz” dedi.