Beyaz Tv'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında canlı yayına bağlanan ismini vermek istemeyen izleyicinin itirafları karşısında Nur Viral şaşkına döndü.

Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına bağlanan kadın kocasının kendisine yaptığı itirafı anlattı. Stüdyodakiler şoke oldu.

"BEN KOMŞUYA AŞIK OLDUM"

Genç kadın, canlı yayına bağlanıp kocasının kendisine komşunla görüşmeni istemediğini söyleyip itirafta bulunduğunu anlattı. Kadının kocası, "Ben komşuya aşık oldum. Gidip gelirse daha çok aşık olacağım. Seni seviyorum ama ona ilgi duymaya başladım." demiş.

STÜDYODAKİLER ŞOKE OLDU

Kadının kocasının söylediği sözler stüdyodakileri şoke etti. İsmini vermek istemeyen izleyicinin olayları sakince anlatması da dikkatlerden kaçmadı.