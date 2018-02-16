Şanlıurfa Ve Kürt Halkına Hakaret...

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO), Karagümrük deplasmanında Şanlıurfaspor ve taraftarlarına yönelik ırkçı ve terör söylemlerine tepki gösterdi.ŞUTSO Meclis Başkanı Mustafa Taş, İstanbul'da oynanan Ottocool Karagümrük-Şanlıurfaspor maçında toplumun bütünlüğüne zarar veren ırkçı tezahüratlarla karşılaşıldığını vurguladı ve şunları kaydetti: