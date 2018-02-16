Urfaspor'a Hakarete Hafif Ceza...

''OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübünün, 10.02.2018 tarihinde oynanan OTTOCOOL KARAGÜMRÜK - ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübünün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir..
Aynı müsabakada OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübünün akreditasyon sorumlusunun eşgüdüm toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına .''
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