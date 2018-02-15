Urfa'nın Yönetiminde, Büyük Bir Yanlışlık, Hata, Gaflet Ve Bir Becerisizlik Var!

Türkiye’nin nüfus olarak ilk 10’a giren ve GAP’ın başkenti olan Urfa’mızda sorunlar nüfus artışıyla daha büyük hale gelmiştir.
BİMER (başbakanlık iletişim merkezi) 2006 yılından bu yana ülkede vatandaşlarımızın istek şikâyet ihbar bilgi edinme gibi taleplerini inceleyen ve ilgili makamlara ileten bir kuruluştur.
Urfa’da yaşayan hemşerilerimiz, maalesef birçok sorun yerelde çözülemediği için bu kuruma başvuruda üst sıralarda yer almaktadır. Bu konuda yereldeki kamu görevlilerimizi sorunları çözmekte ve vatandaşa yaklaşımda sağduyuya davet ediyorum.
Bu durum yerel ve ulusalda sorunların nasıl çözülemediğini adeta kördüğüm olduğunun en önemli belirtisidir.
Urfa’mızın huzur kenti olması dolayısıyla son yıllarda terörden dolayı, çevre il ve ilçelerden büyük göç almıştır ve almaktadır. Yine Türkiye’de son 20 yılda kırsaldan şehre oluşan göç furyasından da Urfa fazlasıyla nasibini almıştır.
Bu çerçeve içerisinde sorunlar dağ gibi büyümüş çözüm noktasında yetersiz kalınmıştır.
İlimizin en büyük ve en önemli sorunlarından başta gelen gençlerimizin madde bağımlısı olmasıdır. Yerelde bu sorunu çözmek için büyük gayretler sarf edilmekte, ancak bu gayretlere rağmen bağımlılık sorunu gittikçe dağ gibi büyümektedir.
Biz bu sorunun ekonomik, eğitim ve sosyolojik olarak değil de, sadece polisiye, tıbbi ve terapi olarak çözülmesinin mümkün olmadığını buradan defaatle söyledik ve bu gün yine söylüyoruz.
En önemlisi muhafazakâr diye geçinen bir iktidarda bu madde bağımlılığı sorunu Urfa’mızda ve Türkiye genelinde artıyorsa idare sistemimizde büyük bir yanlışlık, hata, gaflet ve bir becerisizlik var demektir.
Urfa da sağlık hizmetlerinin kalitesinin artması noktasında son yıllarda büyük bir yatırım ve gayret gözlenmektedir.
Buna rağmen hastane koridorları hala tıklım tıklım büyük izdihamlar var ve her bir doktora düşen poliklinik sayısı maalesef çok yüksektir. Bu da hizmet kalitesinin düşük olduğunu göstermektedir.
En çok üzüldüğümüz konulardan biri de hastalarımızın çevre illere veya Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlere sevk edilmeleri ve orada sağlıklarına çare aramalarıdır.
Bu tablo Urfa’da sağlıkta bir koordinasyon ve organizasyon eksikliğini gösteriyor.
Sağlık hizmetlerindeki kalite düşüklüğünün öneli sebeplerinden birisi de özel hastanelerin kapısına kilit vurulması olduğunu düşünüyoruz.
Bir de sağlıkta abi, karlı dağ konumunda olan Harran Üniversitesinin tıp fakültesinin yetersiz hizmetidir.
Türkiye’nin dokuzuncu büyükşehri olan Urfa’da sağlık hizmetleri çok gerilerdedir.
Biz istiyoruz ki bir büyükşehir üniversitesi olan Harran Üniversitesi tıp fakültesinin Urfa’ya sağlık hizmetlerinde ve tıp turizminde sesini duyurmasıdır.
Ancak gördüğümüz kadarıyla Harran Üniversitesinin bu idare tarzı Urfa’lıları sağlıkta daha uzun süre diyar diyar dolaştıracaktır
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