Siverek TSO İşverenlere, 'Yatırım Teşvikleri ve Destekleri Eğitimi' Verdi

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın Yatırım Destek ve Danışmanlık Uzamanı Sn. Eyüp BULUT tarafından Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen seminere çok sayıda işveren katıldı.Seminerde Doğu ve Güneydoğu bölgesi için oluşan yatırım teşviklerinden ve desteklerinden bahsedildi. Doğu bölgesinin avantajlarına dikkat çeken Bulut, Siverek’te kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi içinde verilen desteklerin cok güzel projeler oluşmasına sebebiyet verebileceğine dikkat çekti.Toplantının açılış konuşmasını yapan Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. S. Serdal BUCAK üyelerden gelen talepler üzerine toplantının düzenlendiğini ve Siverek TSO olarak katılımcılara ticari hayatlarında katkıda bulunmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirtti. BUCAK, Karacadağ Kalkınma Ajansı Uzmanlarına taleplerini karşılıksız bırakmayıp verilen tüm bilgiler için teşekkürlerini sundu.