​Urfaspor Aşkı 14 Şubat Bile Dinlemiyor

14 Şubatta oynanan Urfaspor Konya Anadolu Selçuklu maçına gelen bir taraftar eşine yazdığı dövizde "Kusura bakma arvat Urfaspor’un maça var "diye mesaj göndererek hem eşinin gönlünü aldı hem de Urfaspor aşkının ne kadar büyük olduğunu herkese ispatladı.