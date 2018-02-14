Urfalının Feci Sonu,Kayseri’de...

Kaza,Kayseri’nin Merkez İlçesi Olan Yahya’lıda Meydana Geldi.İddialara Göre,Öğlen Saatlerinde Kullandığı Konteynır Yüklü Tırın Devrilmesi Sonucu,Suruçlu İlyas Doğan(38) Hayatını Kaybetti. 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri araçta sıkışan Doğan'ı, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çıkardı.Sıkıştığı Yerden Çıkarılan Doğan Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı.