Urfaspor'u Sarsan İstifa!

Şanlıurfaspor teknik direktörü Ali Tandoğan istifa etti. Ligde ard arda alınan iki mağlubiyet sonrası Başarılı teknik adam Ali Tandoğan istifa ettiğini açıkladı. Sezon başında takımınbaşına gelen ve bir süre öncesine kadar yaşanan bazı sıcak gelişmelerde takımın başında ve yönetimin yanında duran Tandoğan Urfaspor camiasında takdir toplamıştı. ligin 22.haftasında bugün Konya temsilcii Anadolu Selçukluspora kendi sahasında 2-0 yenilen Şanlıurfaspor Kulübünde beklenmedik gelişme yaşandı. Teknik direktör Ali Tandoğan istifa ettiğini twitter hesabından paylaştı.