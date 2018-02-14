Demirkıran'dan Urfalıya Dev Hizmet

Bir Yeşil Holding grup şirketi olan wowwo geniş araç portföyü ve hizmetleriyle mevcut e-ticaret anlayışına yepyeni bir soluk getirmeyi hedeflerken bu uygulamayı Urfa’da faaliyete getiren Demirkıran A.Ş oldu.Demirkıran A.Ş galeri hizmetlerinde öncü yatırımları ve hizmetleriyle Urfalıları zorlamadan, yormadan Wowwo sayesinde araba sahibi yapıyor.Wowwo uygulamasını galerinde hizmete sunan başarılı iş Adamı SANG YONG DFKS bayileri ve Demirkıran Otomotiv A.Ş yönetim kurulu başkanı Yakup Demirkıran, Wowwo uygulamasının avantajlarını şu şekilde açıklıyor,1. Banka kredi skorunuza bakılmadan onaylanıyorsunuz.2. Nakit Alım Gücü: Araç almaya gittiğinizde "bana banka kredisi çıkar mı?" endişeniz olmuyor, kendinizden ve alım gücünüzden eminsiniz. Dolayısı ile araç pazarlığında eliniz güçlü oluyor. 1200' den fazla üye galerimizde bu gücünüzü fiyat avantajına çevirebiliyorsunuz.3. Banka Limitiniz Korunuyor: Banka krediniz bloke olmuyor, ileride bir kredi ihtiyacınız olduğunda bankadan kredi çekebiliyorsunuz.4. Geri Ödeme Avantajı: Aracı aldınız, 1 yıl sonra satmak veya değiştirmek istediğinizde geri ödemede, Wowwo vade farkı indirimi uyguluyor ana para borcunuzu indirimli olarak kapatabiliyorsunuz. Banka kredisinde ise önden ödediklerinizin çoğu faiz gideri olduğu için, ana para borcunuz azalmıyor ve ödemiş olduğunuz bedellerin çoğu faize gidiyor.5. Aracınızı Satarken Kolaylık: Aracınızı satmak isterseniz, önce banka kredisini kapatmak, bankanın rehinini kaldırmak ve sonrasında aracın devrini yapmanız gerektiği için aracınızı satmanız zorlaşıyor ve banka kredisi bitene kadar kullanmak zorunda kalabiliyorsunuz. Wowwo’ da ise aracınızı satmanız çok kolay, aracınızı satın alacak kişi ile beraber Wowwo’ ya gelmeniz yeterli.6. Aracınıza Nakit Ödeme: Dilerseniz aracınızı istediğiniz zaman Wowwo ‘ya geri satabiliyorsunuz. Kalan senet borcunuzu bu şekilde ve indirimli olarak kapatıp, üstünü nakit alabiliyorsunuz.7. Aracınızı Değiştirebilirsiniz: Dilerseniz, senet ödemeleriniz devam ederken Wowwo ‘dan yeni bir araç ile takas edebiliyorsunuz.8. Kasko Bedeli Taksitlendirme: Wowwo, aracınızın kasko bedelini senet ödemelerinize ilave etme kolaylığı sağlıyor.