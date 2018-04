Akçakale’de her yıl düzenlenen “Bağımlılıkla Mücadele” semineri bu yıl da Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı. Öğrencilerin bağımlılık konusunda bilinçlenmesi ve uyuşturucu illetine bulaşmalarının önüne geçebilmek için bu faydalı semineri her yıl aksatmadan gerçekleşmesini sağlayan Akçakale Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız, konu hakkında şunları ifade etti;“Geleneksel olarak her yıl yapmış olduğumuz “Bağımlılıkla Mücadele” seminerlerimizi bu yıl da ilçemizin yetiştirmiş olduğu önemli değerlerinden Gazeteci Yazar Sayın İsa Altun’un katılımı ile gerçekleştirdik. Bundan sonra da geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi, her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak için elimizden gelen çalışmaları yapacağımızı belirterek, kıymetli sunumlarını gerçekleştiren Gazeteci Yazar Sayın İsa Altun’a çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım.”