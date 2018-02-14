Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şanlıurfa İl Müdürü İsmail Ünlü konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Banka ile yapılan protokol ile 4(b) kapsamında olup, sigorta prim borcundan dolayı emekli olamayan kendi nam ve hesabına çalışan esnaf, sanatkâr ve çiftçilere herhangi bir teminat göstermeden kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirilmiştir.
Bu imkândan yararlanmak isteyen sigortalılarımız başvurularını öncelikle Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine yapacaklar, Kurumdan alacakları sigorta prim borcunu peşin ödemesi halinde emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile birlikte T.C. Ziraat Bankası şubelerine müracaat edeceklerdir.
Kredi kullanarak sigorta prim borcunu ödeyen sigortalılarımıza emekli aylıkları bağlanacak olup, sigortalımızın bankadan kullanmış olduğu kredi borcu emekli aylığından taksitler halinde tahsil edilecektir. Sigortalılar, 01 Mart 2018 tarihinden 31 Mayıs 2018 tarihine kadar bankadan aylık 1,28 faiz oranı ile 48 ay vade ile kredi kullanabileceklerdir. Başvuruda bulunan sigortalılarımızın kriterlerine ilişkin geçmiş sorgulanması da yapılmayacaktır. Tüm emekliliği bekleyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun”
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