Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...

SGK'ya birikmiş prim, askerlik veya doğum borçlanması yapmak suretiyle emekliliği hak eden ancak borçlarını ödeyecek maddi imkanı bulunmayan kişilere 13/02/218 tarihinde uygun koşullarda kredi kullandırılması için SGK ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şanlıurfa İl Müdürü İsmail Ünlü konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: