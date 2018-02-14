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Bu haber 14 Şubat 2018 17:42:57 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba, Bir Yanlış Anlaşılma Oldu,Bu İşi Bilmeyenler Yaptı!

ETLİYE DE SÜTLÜYE DE ARTIK KARIŞACAĞIZ

Fakıbaba, Bir Yanlış Anlaşılma Oldu,Bu İşi Bilmeyenler Yaptı!

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Hürriyet ve Denizbank işbirliği ile düzenlenen ‘Tarım Zirvesi’nde 300 koyun projesinin ayrıntılarını paylaştı. Proje kapsamında ilk yıl 500 bin anaç koyun dağıtılacağı bilgisini veren Fakıbaba, “Her üreticimize 300 koyun verilecek. Burada öncelik köydeki üreticinin şehre gitmesini engellemek, yani şehirdekini köye döndürmek değil. Ayrıca bu hayvanları dağıtırken merası olan bölgeler öncelikli olacak. Geldiğimiz günden beri ithalatı bitirmek için çalışıyoruz. Bu zamana kadar besiciliğe önem verilmiş çünkü daha fazla para kazandırıyor. Ancak biz üretici olursak bu işi başarabiliriz. Yetiştiriciliğe zaman ayırmalıyız” diye konuştu.

1 YIL SONRA 300 KUZU

Türkiye’nin acil, orta ve uzun vadede yapması gerekenler olduğunun altını çizen Bakan Fakıbaba, “Şu anda ithalat yapıyoruz diye haklı olarak bize kızanlar oluyor. Ancak elimizden geldiğince ithalata ihtiyaç kalmadan kendi ürünümüzü nasıl üreteceğiz onun mücadelesini veriyoruz. Bu yüzden ‘ana sayısını’ arttırmaya çalışıyoruz. Hesaplarını yaptık. Biz 300 anaç koyun verdiğimizde 1 yıl sonra 300 kuzu gelmiş olacak. Bu 300 kuzu yine üreticinin olacak. Bunu biz satın alacağız. Başka üreticiye vereceğiz. Veterinerlik masrafları, asgari ücret, sigortalarını biz karşılayacağız. Biz bunu hibe olarak vermiyoruz. Bu paraları satacağımız 300 koyundan çıkarmış olacağız. Üreticimiz hem sigortalı olacak hem de sürü sayısı artmış olacak. Üreticinin cebine 30-40 bin lira para kalacak” diye konuştu.

BU İŞİ BİLMEYENLER YAPTI

Dağıtılacak 500 bin anaç hayvanın ülke içinden karşılanabileceğini belirten Ahmet Eşref Fakıbaba, “İç piyasada fiyat yükselmesi halinde ithalat başlayacak. Bunu da mecburiyetten yapacağız. Geçmişte de bazı çalışmalar olmuş. Geçmişte işi bilmeyenlere hayvanlar verilmiş. Hiç bilmeyenler hayvancılık yapmaya başlamış. Ancak bunda başarılı olamamış. Bu yüzden bu işi bilenlerin yapması gerekiyor. Merası olan, ahırı olanlar bu işi yapmalı. Bu proje Türkiye’nin projesi olacak. Bu projede başarı sağlanırsa Türkiye başarı sağlamış olacak” ifadelerini kullandı.

DÜVE KREDİSİNİN YÜZDE 20’Sİ YEME

KENDİ üretimini yapamayan ülkelerin bağımsız olamayacağına dikkat çeken Bakan Fakıbaba, 250 bin düve alımı ile ilgili de bilgiler verdi. Düveleri mümkün olduğu kadar sıfır faizli kredilerle üreticiye vereceklerini ifade eden Fakıbaba, “100 bin liralık kredinin 80 bin lirası düveler için verilecek. Geri kalanı ise yem için ayrılacak. Yem olmayınca olmuyor. Üretici yemi alamayınca ya hayvanını satıyor ya da mezbahaya kesime gönderiyor” ifadelerini kullandı.

ETLİYE DE SÜTLÜYE DE ARTIK KARIŞACAĞIZ

KARS’ın gıda, tarım ve hayvancılığın beşiği olduğuna dikkat çeken Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Kars sadece tarım ve hayvancılık da değil turizmde de marka bir kent. Bu zirveyi düzenleyen Türkiye’nin iki markası olan Hürriyet ve Denizbank’a teşekkür ediyorum. Böyle bir zirvenin Kars’ta yapılması için öncülük yaptılar” dedi. Kars’ın yem bitkiciliğine uygun bir arazi yapısına sahip olduğuna vurgu yapan Bakan Arslan, “Hayvancılık yaparken sulama olmazsa olmaz. Eksik kalırsınız. Biz de buna uygun baraj yapımlarına devam ediyoruz. Amacımız arazileri sulamak. Daha fazla yem üretebilmek. Hayvancılık üzerinde katma değer oluşturmayı hedefliyoruz. Zaman zaman bu bölgede de söylenen bir söz vardır. ‘Etliye sütlüye karışma’ derler. Başkalarının size biçtiği ölçüye göre hareket edin, ses çıkarmayın demektir bu. Ancak biz artık ‘etliye de sütlüye de’ karışacağız.. Karışmak zorundayız, daha da iyisini yapmak zorundayız. Tarım ve hayvancılıkta ülke bekası için ülke insanın menfaati ne gerekiyorsa onu yapacağız” diye konuştu.
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