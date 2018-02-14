Urfa'da Kaçı Kayıt Altında?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de biyometrik kimlik verilerek kayıt altına alınan Suriyelilerin bilgilerini güncellemek için çalışma yürütüyor. Barınma, sağlık, eğitim, çalışma ve sosyal yardımlardan faydalanmaları için kayıtlarını güncellenirken, kayıt dışı Suriyeliler de bu kapsama alınıyor. Resmi verilere göre Türkiye’nin 81 ilinde Suriyeli yaşandığı belirlendi. Yurt genelinde 3 milyon 485 bin 644 Suriyeli’ye biyometrik kimlik verildi.Kayıt altına alınan Suriyelilerin 81 ile dağılımına göre ise Suriyelilerin en fazla yaşadığı il İstanbul. İstanbul’da kayıt altında 542 bin 842 Suriyeli yaşıyor. İstanbul’u 468 bin 274 kişiyle Şanlıurfa, 457 bin 544 kişiyle Hatay, 359 bin 194 kişiyle Gaziantep takip etti. Nüfus oranına göre ise en fazla kayıtlı Suriyeli Kilis’te yaşıyor. 136 bin 319 nüfusu olan Kilis’te, 130 bin 829 kayıtlı Suriyeli barınıyor. 49 kayıtlı kişiyle Bayburt en az Suriyeli’nin yaşadığı il olurken, ardından 67 kayıtlı kişiyle Artvin, 70 kişiyle Bartın ve 91 kişiyle Gümüşhane geliyor.İçişleri Bakanlığı’nca yaklaşık 1.5 yıl önce yürürlüğe konulan genelgeyle Suriyelilere seyahat için izin şartı getirmişti. Bulunduğu ilden başka bir ile seyahat eden Suriyeliler, Göç İdaresi’nden aldıkları belgeyle yaşadıkları kentten bir başka şehre gidebiliyor. Seyahat izin belgesi şartı kapsamında otogar, havaalanı ve kentlerin giriş noktalarında 24 saat uygulama yapılırken, seyahat izin belgesi olmayan Suriyelilerin şehir değiştirmelerine izin verilmiyor.Hürriyet