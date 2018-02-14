Urfa İçin Güzel Haber,15 Güne Başlıyor...

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile ilçe belediye başkanlığı temsilcileri katıldı.Başta eğitim olmak üzere, ulaştırma, sağlık, tarım, sanayi ve turizm gibi ana alanlarda yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Erin, planlanan ve devam eden projelerin titizlikle takibini, devam eden projelerde aksaklığa mahal verilmemesini rica etti.Gıda Organize Sanayi Bölgesi hakkında yapılan çalışmaları değerlendiren Vali Erin, kuruluş çalışmaları tamamlanan Gıda OSB’de imar çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar seksen civarında yatırım talebi alındığını kaydetti. Vali Erin, yatırım yapmak isteyenlere arsa tahsislerinin Nisan ayından itibaren başlayacağını belirterek, “Parselasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ilk etapta Tarım Bakanlığımızın buraya yapacağı iki büyük yatırım var. Ardından müteşebbislere arsa tahsislerini yapacağız. Şanlıurfa’da tarımsal üretim ve sanayinin geliştirilmesi yoluna gerçekten önemli bir adım olacak. Milletvekillerimizin ve Bakanlarımızın desteği ile birkaç yılda tamamlanacak çalışmayı iki üç ayda tamamlamış olduk. Şanlıurfa için önemli bir kazanım oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte enerji ihtisas OSB’yi de gerçekleştirirsek, Şanlıurfa’da üretim ve sanayi alanında önemli yatırımları gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.Sağlık alanında yapılan çalışmaların da masaya yatırıldığı toplantıda değerlendirmede bulunan Vali Erin, mevcut hastane binalarının değerlendirilmesi ve mevcut potansiyellerin verimli kullanımı için de başta doktor olmak üzere ihtiyaç duyulan personel ataması için bakanlık nezdinde görüşmelerinin tamamlandığını söyledi.Vali Erin, kanser teşhisinde önemli bir cihaz olan ve Şanlıurfa’da bulunmadığı için hastaların başka illere sevk edildiği Pet CT cihazının Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulduğunu ve 15 güne kadar hizmet vermeye başlayacağını müjdesini de verdi.Kamu kuruluşu amirlerine, Şanlıurfa Valiliği bünyesinde hizmet vermeye başlayan Açık Kapı biriminin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Vali Erin, burada vatandaşlardan alınan taleplerin ilgili kurumlara aktarıldığını ve çözüme gidildiğini belirterek, “Belediyelerimizde beyaz masa birimi olarak bulunan sistemin benzeri Valiliklerimizde Açık Kapı olarak oluşturulmaya başladı. Buradan gelen taleplere karşı son derece hassas olmanızı rica ediyoruz. Bunu, sıradan gelen bir yazı olarak algılamayın. Buradan gelen vatandaş taleplerini bir hafta içinde olumlu ya da olumsuz mutlaka yanıtlamamız gerekiyor” diye konuştu.