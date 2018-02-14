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Bu haber 14 Şubat 2018 17:31:04 Tarihinde eklenmiştir.

Eyyüp Nebi’ye 100 Milyon Tl’lik Proje

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile birlikte gittiği Viranşehir’de bazı inceleme ve temaslarda bulundu. Eyyüp Nebi ziyaretgâhına yapılacak 100 milyon TL bütçeli proje için muhtarlarla da bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Eyyüp Nebi’ye 100 Milyon Tl’lik Proje

Viranşehir temaslarına, Eyyüp Nebi beldesi eski belediye başkanı Mehmet Çiftçi’nin amcazadesinin cenaze merasimine katılarak başlayan Vali Erin, aileye başsağlığı dileklerini ilettikten sonra Eyyüp Nebi Camii ve Eyyüp Nebi ziyaretgâhında devam eden onarım ve inşaat çalışmalarını inceledi.

Eyyüp Nebi ziyaretgâhı platosunda yapılan çalışmaların hızlandırılması talimatı veren Vali Erin, sabır taşı diye bilinen ve her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği taşa da beraberindekilerle birlikte sırtını dayadı.
Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve İl Müftüsü İhsan Açık’ın da eşlik ettiği Vali Erin ve Başkan Çiftçi, Eyyüp Nebi Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nu da ziyaret ederek, öğrenim gören çocuk ve gençlerle bir araya geldiler.
 
EYYÜP NEBİ’YE 100 MİLYON TL’LİK PROJE
Eyyüp Nebi yerleşim birimi ve çevresindeki mahalle muhtarlarıyla da bir toplantı gerçekleştiren Vali Erin, mahallelerin sorunlarını, vatandaşların taleplerini doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Viranşehir Kayyum Belediye Başkanı ile istişare etti.

Eyyüp Nebi mahallesinde yapılacak düzenlemelerin, devletin kararı olduğunu kaydeden Vali Erin, bunu yaparken vatandaşı mağdur etmemeye çalışacaklarını belirterek, “Eyyüp Nebi projesinin uygulanacağı bu alanda bulunan evleri mutlaka tahliye etmemiz gerekiyor” dedi. Proje alanında yer alan evlerin tahliyesi için TOKİ’nin yaptığı konutları öngördüklerini ifade eden Vali Erin, “Konutları yerinde inceledik. Fiyatları 120-130 bin TL civarında. Bu fiyatların daha makul seviyeye getirilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşmemiz olacak” diye konuştu.
Projenin hızlı şekilde başlatılabilmesi için alanı boşaltmaları gerektiğini dile getiren Vali Erin, “Buraya, Eyyüp Peygambere yakışacak nitelikte devasa bir yatırım yapılıyor. 480 Dönümlük bu alana yapılacak projenin bedeli toplam 100 milyon liranın üzerinde. Hz. Mevlana’nın türbesinden de Hacı Bayram-ı Veli’nin türbesinden de daha büyük, daha şık, manevi değerleri yansıtacak bir proje olacak. Bu yatırımla birlikte ticari alanlar, ibadethaneler, ziyaret alanları, şifalı suyun işletilmesiyle ilgili alanlar, dükkânlar yer alacak. Burada çalışacak, iş sahibi olacak sizin çocuklarınız olacak. Bu proje tamamlandıktan sonra şu anda yıllık 50 bin turist geliyorsa bu rakam elli katına çıkacak. Her gelen insanın da buraya sağlayacağı bir katma değer olacak” dedi.

Vali Erin, proje uygulama alanı olan Eyyüp Nebi ziyaretgâh platosundaki mezarlıklara ölü defnini yasakladıklarını da belirterek, definlerin diğer mezarlık alanlarına yapılacağını söyledi.

Vali Erin ve beraberindekiler, muhtarlarla gerçekleştirilen toplantının ardından, 2012 yılında Hakkari Çukurca’da vatani görevini yaptığı sırada yaralanarak gazi olan Abdülkadir Çay’ı evinde ziyaret ettiler.
Temaslarına gece saatlerine kadar devam eden Vali Erin, Viranşehir esnafını da ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla işyerlerinde ve kahvehanelerde bir araya geldi.
 
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