Urfa'ya Kaçan Da Çok Koşan Da

Çeşitli etnik kökenlerin bir arada yaşadığı, sınıra olan yakınlığıyla başka ülkelerden de oldukça göç alan Urfa, bu defa şaşırttı. Bünyesinde yaklaşık 2 buçuk milyon küsur Suriyeliyi barındıran Urfa Türkiye’de en çok Suriyelinin yaşadığı il olarak ilk sıraları alsa da verdiği göçün rakamsal değeri şaşırttı.TÜİK verilerine göre Urfa, yılda 35.670 göç alırken, verdiği göçün rakamı ise 49.030 olarak hesaplandı. Urfa, En Çok Göç Veren İller arasından 10. sırada yer alırken, En Çok Göç Alan İller arasında ise 20. Sırada.Veriler göz önüne alındığında, geçim kaynakları olarak tarım ve hayvancılığı kullanan aileler, artık ekmeklerini bu alanlardan kazanmakta zorluk çektiği için başka şehirlere işçi sıfatında giderek, oralara yerleşiyorlar.Tarım ve hayvancılığı geçim kaynağı olarak tercih etmeyenlerin göç etmesi kadar, verilen göçlerin sebepleri arasında da önemli bir yere sahip olan eğitim var. Urfalı gençler başka şehirlere eğitim amaçlı gidip, gittikleri şehirlerden bir daha dönmemeyi tercih ediyorlar.