Hastalık Var Denildi, Şuski kapılarını Açtı

İçme suyu konusunda oldukça hassas olduklarını. Halkın canını tehlikeye atacak en ufak bir sorundan dahi titizlikle kaçındıklarını ifade eden,
Şuski, “İçme sularımız, günlük periyodik analiz ve otomatik klorlama sitemiyle halkımızın kullanımına sunulmaktadır. Halkımız, gönül rahatlığı içinde tüketebilirler. Bu tür mesnetsiz iddialardan lütfen kaçınalım. Sizler de emin olmak istiyorsanız analiz çalışmalarımıza refakatinizi bekleriz.” diyerek tereddüt eden vatandaşları çalışmaları yerinde incelemeye davet etti.
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