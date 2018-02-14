Hastalık Var Denildi, Şuski kapılarını Açtı

Bir vatandaş urfa’nın içme sularıyla alakalı bulunduğu şikayete, “Urfa’da içme suyu berbat durumda, bir haftadır hastalık yayıyor. Çocukların karın ağrısı sudaki mikroplardan kaynaklanıyor” dedi.İçme suyu konusunda oldukça hassas olduklarını. Halkın canını tehlikeye atacak en ufak bir sorundan dahi titizlikle kaçındıklarını ifade eden,Şuski,diyerek tereddüt eden vatandaşları çalışmaları yerinde incelemeye davet etti.