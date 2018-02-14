Yeni Yavrular İçin Yuvalar Hazır

Çeşitli sebeplerle nesillerini sürdürmekte zorlanan kelaynak kuşları için, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü koruma kararı çıkarıldığından bu yana yaptıkları çalışmalarla nesli tükenmekte olan kelaynak kuşlarının sayısını arttırdı.Büyük çabalar sarf ederek kelaynak kuşlarının neslinin tükenmemesi için faaliyette bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü2001 yılında dünyada sayısı sadece 42 olan kelaynak kuşlarının neslinin tükenmesini önlemeye çalışarak 2017 yılında 240 taneye ulaştırdı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaptıkları açıklamada Şubat ayında üreme yapabilmeleri için kelaynak kuşlarını doğaya saldıklarını ifade etti. Kelaynak kuşları şubat ayında doğaya salınırken yetkililerde yeni yavrular için yuva yapımına başladı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız tarafından yürütülen faaliyetlerden elde edilen başarılar sonucu 2001 yılında 42 olan kelaynak sayısı 2017 yılında 240 ulaştı. Üreme döneminde serbest bırakılan kelaynaklar bu yılda şubat ayında tabiata bırakılacaktır. Yeni yavrular için yuvalar hazır. “yorumunda bulundu.