Demir, Eyyübiye HEM’deki DYK öğrencileri ile buluştu

Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş ile birlikte sınıfları gezerek 12. Sınıf öğrencileri ile buluşan Demir, “Sizden yana biraz gayret ve bizden gelecek destek ile eminim hedefinize ulaşacaksınız” dedi.Öğretmenlerin verdiği çalışma planlarına ve saatlere uyulduğu zaman başarılı olunacağını söyleyen Demir, “Yeter ki kendimize ve öğretmenlerimize güvenelim. İmkânlarımız doğrultusunda biz de burada size her katkıyı sunmaya çalışacağız. Ama hiçbir katkı öğretmenlerinizin size sunacağı katkıdan daha fazla değil. Buradaki öğretmen kadronuz çok iyi. Kendiniz, aileniz inandığınız hedefler için hayalleriniz için okuyacaksınız. 12. Sınıftasınız. Artık son düzlüktesiniz biraz daha asılalım ben başarılı olacağınıza kesinlikle inanıyorum. Sizden birazcık daha gayret bizden birazcık daha destek eminim ki hedeflerimize ulaşacağız” dedi.Öğrencilerin önünde dört aylık bir süre bulunduğunun altını çizen Ahmet Demir, “130 gün var ama bu aslında uzun bir süre. Bu süre içinde sizleri birkaç defa daha ziyaret edeceğiz. Bu süre içinde yayın, doküman, yaprak test ve sınavlarla destekleneceksiniz. 132 gününüz var. Çok iyi bir süre bu dört ay sıfırdan bir öğrenci için bile çok iyi bir süredir. Sizlere güveniyorum” diye konuştu.Destekleme ve Yetiştirme Kursları’na katılan öğrencileri ağırlamaktan çok memnun olduklarını söyleyen Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necati Taş, öğrencilerin sınavda başarılı olmaları için ellerindeki tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyerek “Ders saatleri dışında çalışmak isterseniz burada size boş bir sınıf veririz ek çalışmalarınızı, soru çözümlerinizi buradan yapabilirsiniz. Çalışmak sizden hizmet bizden” dedi.