Urfalı Vekilden Büyük Başarı,Listeye Ekletti!

CHP İstanbul Milletvekili Urfalı Avukat Mahmut Tanal’ın,‘PYD lideri Salih Müslim'in hükümetin girişimiyle Türkiye'de ağırlanması’nı yargıya taşımasının ardından, İçişleri Bakanlığı terör suçundan arananlar listesine eklemeler yaptı.Müslim de kırmızı listeye eklendi ve başına 4 milyon lira ödül konuldu.İçişleri Bakanlığı’nın son güncellemesiyle kırmızı listede 44 kişi bulunuyor. Kırmızı listeye terör örgütü PYD yöneticisi Salih Müslim’in ismi de ilk kez eklendi. Konuyu yargıya taşıdıktan sonra, Salih Müslüm’in kırmızı listeye eklenmesine ilişkin Tanal, şunları söyledi:

“Salih Müslim Ankara'da kırmızı halılarla karşılanmıştı. Mardin2. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay kararına rağmen Başkentte ağırlanmıştı ve bunu da o dönemde bütün kamuoyu ve basın biliyordu. 12 Şubat 2016’da bu konuya ilişkin soru önergesi de vermiştim. Salih Müslim geldiğinden beri bunun peşindeyim. Bu sadece Afrin operasyonundan dolayı açılmış bir dava değildir. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanı şahsıma yönelik suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunmak suçmuş gibi, bunu iftira sayarak misilleme bir dava açtı. İstiyorlar ki hiç yanlışlarını yüzlerine vurmayalım. İstiyorlar ki denetlenemesinler. İstiyorlar ki kimse onlara dokunmasın. Siyaset, denetlenebilir olmazsa tehlike arz eder. Kontrolsüz güç her kötülüğe yol açabilir. Benim açtığım davada hiçbir hakaret, küfür veya iftira yoktur. Buna rağmen Cumhurbaşkanının bana dava açması bir misillemedir. Mevlüt Çavuşoğlu durur mu o da dava açtı, açsınlar. Benim şahidim Türk milletidir. Herkes biliyor ki Salih Müslim Ankara’da krallar gibi ağırlandı. Zamanında kol kola oldukları PYD’ye şimdi terör örgütü diyerek nutuk atıyorlar. Yine mi aldatıldılar. Aldatıldılar ise çıksın itiraf etsinler. Zaten onların aldatılmasına alıştık. Şu sorunun cevabını bekliyorum. Artık Salih Müslim’i kırmızı listeye aldınız. Kırmızı listede yer alan bir teröristi Ankara’da neden ağırladınız? Bunun cezai sorumluluğu ne olacak? Salih Müslim’i kırmızı listeye ekliyorlar ama PYD’ye Bakanlar Kurulu kararı ile terör örgütü demiyorlar. Neden?”



TANAL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, mahkemenin PYD'yi terör örgütü olduğuna ilişkin karar vermesinin ardından Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Mahmut Tanal "Mahkemenin terörist gördüğü örgütün başındaki kişiyi ise siyasi iktidar terörist olarak görmemiştir. Suçluyu korumuştur, kayırmıştır" demişti.