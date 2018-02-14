Kriz Çıktı,Fakıbaba....

AKP Çankırı milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Emin Akbaşoğlu, Fakıbaba'yı şehre davet etti. Bakan'ın programına AKP'li Belediyeyi ziyaret konulmayınca, başkan Dinç de Bakan'ın Valilik ve AKP İl Başkanlığı ziyaretleri, esnaf gezisi, Tarım Sektörü Değerlendirme toplantısı ile küçükbaş hayvan yetiştirme çiftliğine yapılan ziyaretlerinde yer almadı.Dinç'in, belediyeyi ziyaretin programa alınmamasına kızarak ziyaretlere katılmadığı bildirildi. Başkan Dinç, Bakan'ın şehirdeki temasları sırasında makamında Çatalelma Köyü Muhtarı ve köylülerle görüştü.Dinçsoruları üzerine de ‘'Yoğunluktan dolayı Bakan Beyin programına katılamadım. Benim eski arkadaşım ve dostum olan Bakan beyin programında belediye ziyareti olmadığını öğrendim. Proje ekipleri gelmişti. Onlarla şehirde yapılacak projeler üzerinde çalışıyorduk. Bakan bey Salı günü Çankırı'ya gelmiş olsaydı ona eşlik edebilirdim” dedi.