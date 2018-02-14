Kriz Çıktı,Fakıbaba....

YOĞUNLUKTAN DOLAYI
Dinç'in, belediyeyi ziyaretin programa alınmamasına kızarak ziyaretlere katılmadığı bildirildi. Başkan Dinç, Bakan'ın şehirdeki temasları sırasında makamında Çatalelma Köyü Muhtarı ve köylülerle görüştü.
Dinç SÖZCÜ'nün soruları üzerine de ‘'Yoğunluktan dolayı Bakan Beyin programına katılamadım. Benim eski arkadaşım ve dostum olan Bakan beyin programında belediye ziyareti olmadığını öğrendim. Proje ekipleri gelmişti. Onlarla şehirde yapılacak projeler üzerinde çalışıyorduk. Bakan bey Salı günü Çankırı'ya gelmiş olsaydı ona eşlik edebilirdim” dedi.
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