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Bu haber 14 Şubat 2018 12:57:47 Tarihinde eklenmiştir.

Eyyüpoğlu'ndan Urfa Çiftçisine Müjde,1 Ay Öne Alındı...

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, bu yılki mazot ve gübre desteklemelerinin bir ay öne alınarak bir hafta içinde ödeneceğini açıkladı. Başkan Eyyüpoğlu, DEDAŞ’ın enerji dağıtım bölgesindeki 6 ilin ziraat odaları başkanları ile birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet E. Fakıbaba ile çiftçinin enerji sorunun çözümü için yarın bir görüşme gerçekleştireceklerini de aktardı.

Eyyüpoğlu'ndan Urfa Çiftçisine Müjde,1 Ay Öne Alındı...

Çiftçiye 2018 Yılının ilk müjdesi Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu’ndan geldi. Başkan Eyyüpoğlu, Mart ayı sonunda ödenmesi beklenen mazot ve gübre destekleme ödemelerinin öne alınarak en geç bir hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı. Destekleme ödemelerinin piyasaya da can suyu olacağını açıklayan Eyyüpoğlu, ödemelerin erkenden yapılması konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet E. Fakıbaba, ekibine, İl müdürü ve personellerine çiftçi camiası adına teşekkürlerini sundu. Çalımalar konusunda da bilgi veren Eyyüpoğlu, ziraat odaları olarak çiftçiler için çalışmaların devam ettiğini bu kapsamda yarın DEDAŞ’ın elektrik dağıtım bölgesinde faaliyet yürüten 6 ilin ziraat odaları başkanları ile birlikte Ankara’da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet E. Fakıbaba ile bir araya gelerek çiftçinin enerji sorununu görüşeceklerini bildirdi.

Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri 1 ay öne alındı
Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı yılın ilk müjdesi olark duyurduğu mazot ve gübre destekleme ödemelerinin en geç bir hafta içerisinde başlayacağını belirterek şöyle konuştu; “yılın ilk müjdesini çiftçilerimize veriyoruz. Mazot ve gübre desteklemeleri en geç bir hafta içerisinde çiftçilerimizin hesabına aktarılacaktır. Normalde bu destekleme mart ayı sonunda yapılacaktı. Sayın Bakanımız Ahmet e. Fakıbaba’nın yoğun çalışması , yine il müdürümüzün ve personelinin özverili çalışması ile destekleme ödemeleri bir ay erkene alındı. Emeği geçen tüm kesimlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

6 İlin Ziraat Odaları Başkanları Enerji Sorununu Bakan Fakıbaba İle Görüşecek
Bölge çiftçilerinin sorunları ile yakından ilgilenmeye devam ettiklerini açıklayan Başkan Eyyüpoğlu, çiftinin enerji dağıtım şirketi DEAŞ ile sorunların bir türlü bitmediğini sorunların çözümü için de 6 ilin Ziraat Odaları Başkanları ile birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet E. Fakıbaba ile görüşecekleri söyledi. Daha önce vaat edilen tarımda kullanılan enerjinin yüzde 65 destekleneceği sözlerinin hala netlik kazanmadığını açıklayan Başkan Eyyüpoğlu, görüşmede Bakan Fakıbaba’dan destek isteyeceklerini belirtti.
Konuya ilişkin Başkan Eyyüpoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi; “ 15 Şubat Perşembe günü yani yarın Dicle elektriğe bağlı 6 ilin ziraat odaları başkanları olarak, Sayın Bakanımız Ahmet E. Fakıbaba ile görüşüp bir an önce çiftçinin elektrik sorunun çözümü konusunda desteğini isteyeceğiz. Çünkü şu anda çiftimizin pamuk ekip ekmeyeceği, daha önce vaat edilen çiftçiye elektrikte yüzde 65 indirim yapılacağı konusunda bir netlik yok. Bu yüzden sayın bakanımız ile görüşeceğiz ve alınan tüm sonuçları çiftimize duyuracağız. Ankara’daki görüşmeden olumlu sonuçlarla dönüp inşallah çiftçimize karşı mahcup olmayız.”
 
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