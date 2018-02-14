Beni Tatlıses İle Papaz Etmeyin!

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörtel’le samimi bir şekilde görüntülendi. İbrahim Tatlıses’in ayrıl diye uzun süredir baskı yaptığı kızı Dilan Çıtak ise babasını dinlemiyor. Bir gece klubünde oldukça samimi bir şekilde görüntülenen Dilan Çıtak, beni Tatlıses ile papaz etmeyin diyerek muhabirlere sitem etti.Geçtiğimiz haftalarda İbraim Tatlıses’in kızı Dilan çıtak’ın Levent Dörtel’le olan ilişkisini desteklemediğini ve onaylamadığını söylemişti. Dilan Çıtak ise bu söylemleri pek ciddiye almış gibi durmuyor. Önceki gece Jolly Joker’de Merve Özbey’in konserine giden ikili, babasının sözlerini hiçe sayarak aşkını en doruk noktalarda yaşamaya devam ediyor. Sarmaş dormaş hallerinin fotoğrafları alınmasına oldukça kızan Dilan Çıtak, Beni Tatlıses ile papaz etmeyin diyerek muhabirlere ateş püskürdü. Sarmaş dolaş izledikleri konser boyunca birbirlerine öpücükler konduran ikili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince ayrı takılmaya başladılar. Oldukça iç içe bir aşk hayatı süren ikili, İbraim Tatlıses’in tepkisinden oldukça çekiniyor gibiler. İbrahim Tatlıses’in ise bu olaya nasıl tepki vereceği, kızı ile papaz olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Ancak İbrahim Tatlıses bu anları affedeceğe ya da görmezden geleceğe benzemiyor.