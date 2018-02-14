Geleneksel Koşu Yapıldı...

Jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümü ve tanıtım etkinlikleri kapsamında her yıl Şanlıurfa Hipodromunda düzenlenen ve geleneksel hale gelen Jandarma Kupası Koşusu yapıldı.Jandarma Kupası Koşusu; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Vali Yardımcısı Dr. Fatih Çelikkaya, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, 3’üncü Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Cengiz Hüner, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile 12 Şubat 2018 tarihinde saat: 19.30’ da Şanlıurfa Hipodromunda gerçekleştirildi.Koşu sonucunda birinci gelen atın sahibine, jokeyine ve antrenörüne ödülleri, Vali Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve protokol üyeleri tarafından verildi.