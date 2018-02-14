Şanlıurfa’da Yetim Kardeş Hatıra Ormanı Kuruldu...

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Şanlıurfa İl Başkanlığı işbirliği ile hatıra ormanı oluşturuldu.Yetim Kardeş Hatıra Ormanı” adı verilen etkinliğe yetim çocuklar ile dernekte onlara destek olan aileler ve dernek çatısı altında bulunan öğrenciler ile birlikte 60 adet fidanı toprakla buluşturuldu. Etkinlik kapsamında Şanlıurfa Vali Yardımcısı ve Haliliye Kaymakamı Ali YILMAZ, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Ahmet ÜNVER , İnsani Yardım Vakfı (İHH) Şanlıurfa İl BaşkanI Behçet ATİLLA ve Orman İşletme Müdürü Fadıl TOPDAĞ ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikimi hakkında öğrencilere bilgi verdi ve çocuklar adına yapılan isimlikler dağıtıldı. Törende Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından yetim kardeşlerimiz için hazırlanan kalemlikler ve şapkalar dağıtılıp çeşitli ikramlarda bulunuldu.