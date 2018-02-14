Urfa'da Yakalandı,3 Kişi Gözaltına Alındı!

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde polisin yaptığı operasyonda 9 kg 300 gr esrar maddesi ele geçirildi ve olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Siverek KOM Grup Amirliği tarafında uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Diyarbakır yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan özel bir araçta yapılan aramada aracın yakıt deposuna gizlenmiş 9300 gr gelen esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan üç kişi gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.