Eski Bakan Çelik Urfa'yı Salladı!

Bursa Hakimiyeti köşe yazarlarından İlhami Yıldız "Şanlıurfa'ya 5 yılda 400 okul yapmanın sırrı" başlıklı yazıda Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik'i kaleme aldı.

İşte Yıldız'ın vekil Çelik ile ilgili yazısı:

Şanlıurfa Milletvekili ve Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Faruk Çelik ailesinin yaşadığı topraklar ve seçim bölgesi arasında mekik dokuyor.

Yeni kabinede görev almamasına rağmen Çelik'in yoğun temposu gözlerden kaçmıyor.

Çelik'le cumartesi günü sohbet etme fırsatı yakaladık.

O özellikle Şanlıurfa'ya yapılan hizmetler noktasında bazı bilgiler verdi.

Onlardan ilki seçim bölgesine 5 yılda gerçekleşen 400 okul...

Şanlıurfa'ya gittiğinde sınıflarda 81 öğrenci bulunurken şimdi bu rakam 30'a düşmüş.

Hatta çoğu yerde tekli eğitime başlanmış.

Bunun sırrı ise bölgeye 400 okul yapılması.

Dile kolay 400 okul...

Bu okulları nasıl yaptınız dediğimde başka illere giden ödenekleri Şanlıurfa'ya aktardık. Onlar kendilerine ayrılan ödeneklere uygun arsa üretemediler. Üretemeyince biz de o ödenekleri Şanlıurfa'ya aktardık böylece 400 okul yapımın gerçekleştirdik dedi.

Seçim taahhütna-mesinde 400 vaatleri olduğunu bunları da fazlasıyla gerçekleş-tirdiklerini bizlerle paylaştı Çelik.

Geçen haftalar içinde iki günde 10 ilçe 22 programla Şanlıurfa'yı sallayan Çelik'in burada yapımına katkı koyduğu bir hizmet var ki o da gerçekten üzerinde yazılmaya değer.

O hizmet Besi Organize Sanayi Bölgesi.

Toplam 8 bin 600 dönüm üzerinde 534 işletmenin yer alacağı Türkiye'nin en büyük Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin toplam maliyeti 100 milyon TL.

Burada toplam 100 bin büyükbaş hayvan bulunacak.

Kısaca burada gerçekleşecek üretimle Türkiye'nin ihtiyacı olan et karşılanmış olacak.

Fiyatlar da üretimle beraber makul seviyeye çekilmiş olacak.

33 yıldır siyasetin içinde olan Faruk Çelik'in performansı bence birçok genç siyasetçiye örnek olmalı.

Biz bile onu takip ederken yoruluyoruz.

O ise yorulmadan yoluna devam ediyor...