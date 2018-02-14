Urfa'nın Kanayan Yarasına Neşter,Sorun Çözülüyor...

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde işe başladı. Böylece Üniversite ile protokol imzalanan protokol kapsamında eğitimlerini teorik bilgilerle taçlandıracaklar.İşyeri eğitimi için firmalarla daha önce protokol imzaladıklarına dikkat çeken Rektör Prof.Dr.Ramazan Taşaltın, “Mezun olan mühendisler, işyerlerini ve çalışma ortamlarını tanıyacaklar. Teorik olarak aldıkları eğitimleri uygulamalı olarak öğrenecekler. Hem yeni mezunlara iş imkânı sağlanacak hem de sanayinin kalifiye işgücü açığının kapatılması fırsatı ortaya çıkacaktır. Yeni başlayan öğrencilerimize ve firmalarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Bulut, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç.Dr.İsmail Hilali, İşyeri Eğitimi Komisyon Üyeleri Yrd.Doç.Dr.Mustafa Özen, Yrd.Doç.Dr.Zeynel Abidin Fıratoğlu, Arş.Gör.Harun Çifci, Arş.Gör.Gökhan Demircan ve uygulamalı işyeri eğitimini almaya hak kazanan öğrencilerle beraber protokol imzalanan işyerlerine gittiler.