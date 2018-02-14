Urfa İl Başkanından İddialı Açıklama...

İyi Parti Şanlıurfa İl Başkanı Hasan Oğul, baraj sorunlarının bulunmadığını parti olarak iktidara yürüdüklerini söyledi.Örgütlenme sorunlarının olmadığını, 10 Haziran'dan sonra yapılacak tüm seçimlere katılacaklarını anlatan Oğul, şunları kaydetti:AKŞENER DE UMUTLUGüneydoğu illerinde sempati ile karşılandıklarını söyleyenlerin başında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener geliyor.Akşener, Urfalı gazeteci Mehmet Faraç’a bu konuda görüşlerini aktarırken, "Güneydoğu'nun bize önyargılı olmadığını düşünüyorum... AKP ile rekabet edebilecek bir oy alabiliriz orada’’ dedi.Faraç, Akşener’le yaptığı sohbeti Yeniçağ'daki köşesine taşıdı: