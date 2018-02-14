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Bu haber 14 Şubat 2018 00:07:45 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa İl Başkanından İddialı Açıklama...

İyi Parti Şanlıurfa İl Başkanı Hasan Oğul, baraj sorunlarının bulunmadığını parti olarak iktidara yürüdüklerini söyledi.

Urfa İl Başkanından İddialı Açıklama...

İyi Parti Şanlıurfa İl Başkanı Hasan Oğul, baraj sorunlarının bulunmadığını parti olarak iktidara yürüdüklerini söyledi.

Örgütlenme sorunlarının olmadığını, 10 Haziran'dan sonra yapılacak tüm seçimlere katılacaklarını anlatan Oğul, şunları kaydetti:

‘’Tüm anketler yüzde 20 civarında oyumuzun olduğunu gösteriyor.  Dolayısıyla baraj sorunumuz yok. Konjonktür bizi 1. parti de yapabilir. Biz muhalefet değil, iktidar alternatifiyiz.  Ayrım yapmadan tüm halkımızı kucaklayacağız. Demokrasi ve hukuk içinde bütün eğilimleri, bütün siyasi görüşleri içimizde barındıracağız. Kapılarımız herkese açık olacak. Herkesi İyi Parti'nin çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. İyiler bir gün mutlaka kazanacak’’

AKŞENER DE UMUTLU

Güneydoğu illerinde sempati ile karşılandıklarını söyleyenlerin başında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener geliyor. 

Akşener,  Urfalı gazeteci Mehmet Faraç’a bu konuda görüşlerini aktarırken, "Güneydoğu'nun bize önyargılı olmadığını düşünüyorum... AKP ile rekabet edebilecek bir oy alabiliriz orada’’ dedi.

Faraç, Akşener’le yaptığı sohbeti Yeniçağ'daki köşesine taşıdı:

‘’Meral Akşener'e bir yandan iktidarı da besleyen gerici faaliyetler, diğer yandan terör baskısının siyaseti yönlendirmesini anımsatıyorum... Akşener hiç gerilmiyor, önce bölgenin sorunlarına dikkat çekiyor anlattıklarıyla;

"Hiç kuşkusuz yıllardır süren didişme kaybettiriyor Türkiye'ye... Keskin uçlar hep zarar veriyor... Oysa bölgenin çok büyük sorunları var. Ne tuhaf ki, Şırnak ile Edirne arasındaki ortak sorun da işsizlik... Her şehre üniversite kurmak işsizliği dört sene ertelemekten başka bir işe yaramıyor. Yalnızca üniversite açmakla da olmuyor, alt yapı sorunları da var... Örneğin Doğu'daki bir şehrin üniversitesinin elektronik bölümünde hoca yok, çoğu görevden atılmış. Dört derse asistan giriyor!.. Böyle bir eğitim ne yarar getirecek bölgeye?.."

Peki; böylesi bir sosyo ekonomik ve politik sıkışmanın arasından nasıl sıyrılacak İYİ Parti?.. Akşener şaşırtıcı biçimde rahat konuşuyor;

"Doğu'da siyaseti kilitleyen AK Parti'nin de PKK'nın da tavrını gözden geçirmesi, halkın ve ülkenin geleceğini düşünmesi gerekiyor... Çünkü biri devletin gücüyle diğeri ise silah baskısıyla oy alıyor... Gittim, dolaştım, insanlar bize oldukça ilgili... Biz de oraya çok önem veriyoruz, çünkü siyasette rekabet, en çok Doğu ve Güneydoğu'ya fayda verir... Oradaki insanlar işte bu yüzden bize manivela olarak bakıyorlar..."  
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