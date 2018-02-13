Rektör Taşaltın Kampüsü Gezerek Öğrencilerle Tek Tek İlgilendi

2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminin başladığı bu günlerde Osmanbey Kampüsünde sınıfları ve sosyal alanları gezen Rektör Ramazan Taşaltın, burada öğrencilerin sorunlarını dinledi.Kampüsteki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Taşaltın, “Öğrencilerimiz ailelerinin bizlere emanetidir. Onlara en iyi eğitimi vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Fırsat buldukça öğrencilerimizin sorunlarıyla da bire bir ilgilenmeye çalışıyoruz. Yeni eğitim döneminin başlaması dolayısıyla sınıfları ve sosyal alanları dolaştık. Öğrencilerin talep ve önerilerini dinledik. Rektörlük olarak, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin rahat bir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri için kampüsümüzün şartlarını daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. İki günümüz bir olmayacak şekilde, yarınlarımıza yatırım için en iyiye ulaşmanın hedefiyle yolumuza devam ediyoruz” dedi.Osmanbey Kampüsündeki fakültelerde incelemelerde bulunan Rektör Ramazan Taşaltın’a Üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar da eşlik etti.