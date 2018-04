Karaköprü Galibiyet İçin Payas’a Gidiyor

TFF 3. Lig 3. grupta Şanlıurfa’yı temsil eden Karaköprü Belediyespor ligin 22. Hafta maçında yarın Payasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı siyahlılar maçtan galip gelerek hem deplasmanda üst üste 3. maçını kazanmak hem de play off iddiasını sürdürmek istiyor.Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamlayan Karaköprü ekibi bugün Hatay’a geçerek yarınki maç öncesi kampa girecek.Takımın iyi futbolundan memnun olduğunu söyleyen Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Kudat maç içindeki şanssızlıklarını kırdıkları takdirde daha iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını dile getirdi. Başkan Kudat, Payasspor deplasmanında galip gelerek play off iddialarını sürdürmek hedefinde olduklarını ve futbolcularının bunun için mücadele edeceğine inandıklarını kaydetti.Teknik direktör Mehmet Yozgatlı ise maçın hazırlıklarını tamamladıklarını kaydederek deplasmanda son iki maçta zor rakiplere karşı önemli galibiyetler aldıklarını bu maçta da kazanmak için her şeyi yapacaklarını dile getirdi.Yarın Payas İlçe Stadında oynanacak karşılaşma 13.30’da başlayacak ve Batman bölgesi hakemi Mehmet Terece yönetecek.