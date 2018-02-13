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Bu haber 13 Şubat 2018 16:24:44 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Allah’tan Bir Kapı İstedi, Yüzü Güldü

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Şanlıurfa ile birlikte 15 ilde kurulan Açık Kapı birimi, vatandaşların kamu kuruluşlarına başvurularını hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya devam ediyor.

Urfalı Allah’tan Bir Kapı İstedi, Yüzü Güldü

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Şanlıurfa ile birlikte 15 ilde kurulan Açık Kapı birimi, vatandaşların kamu kuruluşlarına başvurularını hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatlarıyla kısa sürede kurulum çalışmaları tamamlanan Açık Kapı birimine gelen vatandaş başvuruları, görevli personel tarafından kayıt altına alınarak ilgili kuruluşlara aktarılıyor, başvuru sonuçları ortalama bir haftada neticeleniyor.
 
ALLAH’TAN BİR KAPI İSTEDİ, AÇIK KAPI İLE YÜZÜ GÜLDÜ
Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı birimine başvuran yüzde 90 engelli rapora sahip olan Mehmet Yaşar’ın kardeşi Ahmet Yaşar, engelli kardeşinin birkaç yıl önce kalça kırığı nedeniyle ameliyat olduğunu ve platin takıldığını, ancak şu anda tekrar ameliyat olması gerektiği halde hem maddi imkânsızlıkları hem de ameliyatı gerçekleştirecek doktor bulamadıklarını ifade ederek yardım talep etti.
Kardeşi Mehmet Yaşar’ın ağır engelli raporuna sahip olduğunu, geçirdiği ameliyat sonucu takılan platinden sıkıntı yaşadığının tespit edildiğini ancak ikinci bir ameliyatı Şanlıurfa’da yapabilecek doktor bulamadıkları için il dışında özel bir hastaneye gitmek istediklerini belirten Ahmet Yaşar, söz konusu ameliyat için özel bir ortopedi hastanesinin 40 bin TL para istediğini, bunu gerçekleştirebilmek için ise maddi güçlerinin olmadığını bildirdi.

Açık Kapı biriminin ayrıntılarıyla sağlık hizmetleri başlığı altında kayıt altına aldığı konu, İl Sağlık Müdürlüğü ve hastaneler tarafından hızlıca değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucu, başvuru sahibinin ameliyatının Şanlıurfa’da gerçekleştirilebileceği tespit edilerek, Mehmet Yaşar 18 Aralık 2017 tarihinde Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne yatırıldı ve ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası nekahet dönemini tamamlayan hasta, taburcu edildi.

Açık Kapı birim personelleri, ameliyat sonrası taburcu olan Mehmet Yaşar’ı evinde ziyaret etti.

Kardeşi Ahmet Yaşar, yengesi ve yeğenleri ile birlikte Eyyübiye ilçesi, Eyyübiye mahallesinde, babadan kalma çok kötü durumdaki bir gecekonduda hayata tutunan aile ile buluşan Açık Kapı personelleri, Mehmet Yaşar’ın durumu hakkında bilgi almak için aile ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet Yaşar, kardeşinin tedavisi için varını yoğunu döktüğünü, en az 4-5 bin TL yol parası harcadığını ve bu ameliyat için çaresiz kalıp Allah’a kendisine bir kapı açması için yalvardığını söyledi. Allah’tan bir kapı isterken Açık Kapı ile karşılaştığını ve sorunlarının böylece çözüme kavuştuğunu ifade ederek, Açık Kapı birimi çalışanlarına ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e teşekkür etti.

Yaşadıkları sıkıntının çözülmesinde devletten başka sığınacak kapı bulamadıklarını belirten Ahmet Yaşar, “Allah devletimizden razı olsun. Sorunumuzu çözdüler. Büyük imkânsızlık içindeydim. Abim Mehmet Yaşar bakıma muhtaç durumda olduğu için çalışamıyorum da. Tek göz odalı evimizde dört çocuğum, eşim ve engelli kardeşimle birlikte yaşıyoruz. Evimizin bir odası daha var ancak yaşanamaz durumda. Bu odamız da yapılırsa belki aile fertleri olarak biraz rahat edebiliriz” diyerek, Açık Kapı biriminden bu sorunlarının da çözülmesi için destek istedi.
Açık Kapı birimi personelleri ise, alınan başvuruları sonuçlanana kadar takip ettiklerini belirterek, başvuru sahibi Yaşar ailesini de bu nedenle ziyaret ettiklerini söylediler. Ailenin diğer taleplerinin de çözülmesi için başvurularını alarak yerine getirmeye çalışacaklarını ifade ettiler.
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