Gazanız mübarek olsun! Bakan Fakıbaba...

Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “67 yaşındaki Ahmet Eşref Fakıbaba’nın gerektiğinde Afrin’e gideceğini görecekler. Allah’ın izniyle biz kendimizden eminiz” dedi.Fakıbaba sözlerine şöyle devam etti: “Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok, ama bizim bir çakıl taşımızda gözü olanın gözünü çıkaracağız. 67 yaşındaki Ahmet Eşref Fakıbaba’nın gerektiğinde Afrin’e gideceğini görecekler. Allah’ın izniyle biz kendimizden eminiz.”Fakıbaba, 2018’in her açıdan çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Düşmanın bizim ne olduğumuzu görmesi gereken yıl olacak. Sadece Mehmetçik değil Türk halkının, tarımının, gıdasının, üretiminin ne olduğunu da görecekler, inşallah bunu ispat edeceğiz” diye konuştu.