İdo Tatlıses, 'Sen' adlı şarkısına dikkat çekici bir klip çekti. Klipteki dansı ve tarzı çok konuşulan İdo Tatlıses, klipteki kırmızı montunu çekilişkle bir takipçisine vereceğini açıklamıştı. Yapılan çekilişle, bir dinleyicisine hediye etti. İdo’ya hayranlarından yüzlerce “Kırmızı sana çok yakışıyor” yorumu geldi.