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Bu haber 13 Şubat 2018 16:18:29 Tarihinde eklenmiştir.

Kırmızı Sana Çok Yakışıyor...

İdo Tatlıses 'Sen' adlı şarkısı, hafta sonu 1.5 milyon kişi tarafından izlenerek bir başarıya imza attı.

Kırmızı Sana Çok Yakışıyor...

İdo Tatlıses, 'Sen' adlı şarkısına dikkat çekici bir klip çekti. Klipteki dansı ve tarzı çok konuşulan İdo Tatlıses, klipteki kırmızı montunu çekilişkle bir takipçisine vereceğini açıklamıştı. Yapılan çekilişle, bir dinleyicisine hediye etti. İdo’ya hayranlarından yüzlerce “Kırmızı sana çok yakışıyor” yorumu geldi.

 
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