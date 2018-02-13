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Bu haber 13 Şubat 2018 16:11:29 Tarihinde eklenmiştir.

O Profesörde Nasibini Aldı!

'Terörden suç dosyanız var' diyerek psikiyatri uzmanı Prof. Kadriye Esin Cantez’i kandıran sahte polisler, 2 haftada bankadaki parasıyla mücevherlerini aldı, dairesini sattırdı. Ev parasının 1 milyon 860 bin TL’sini kaptıran Cantez’in 1 milyon 700 bin TL’sini bankacı kurtardı. Cantez dolandırılan 6'ncı profesör oldu.

O Profesörde Nasibini Aldı!

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı İstanbul'da yaşayan 82 yaşındaki Prof. Kadriye Esin Cantez oldu. Avukatı Zeliha Yüce aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan psikiyatri uzmanı Prof. Cantez yaşadıklarını dilekçesinde dile getirdi. Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Cantez'i, 26 Ocak'ta ev telefonundan ‘terörle mücadele bilişim uzmanlığı' biriminde çalıştıklarını söyleyen ve kendilerini başkomiser olarak tanıtan Şahin Kutlu ve Hakan Doğan aradı. Cantez'e, “Diyarbakır'da sizinle ilgili bir suç dosyası var. Şüpheye düştük o yüzden sizi aradık” diyen sahte polisler, profesörün tüm özlük bilgilerini, hatta kardeşinin ismini ve adreslerini sıralayarak kamu görevlisi olduklarına inandırdı.

HESABI BOŞALTACAKLAR'
Gazete Habertürk’ten Hayati Arıgan’ın haberine göre sahte polisler, ısrarcı ve zorlayıcı ifadelerle “Banka hesaplarınızı boşaltacaklar, bankadaki parayı çekin, gelecek görevliye teslim edin” dedi. Paraların seri numaraları kaydedilip emanete alınacağını belirten dolandırıcılar, profesöre “Eğer bir mızıkçılık yaparsan gelip gözaltına alacağız. Bakalım bunu nasıl temizleyeceksin” diyerek korkuttu. Sahte polislerin talimatlarını tek tek uygulayan Cantez, bankaya giderek para çekti. Evine giden kişiye 13 bin TL ve mücevherlerini bir poşet içinde teslim etti.

 ‘EVİ SAT, KAPORANI AL'
Ertesi gün telefonu yine çalan Prof. Cantez'e, dolandırıcılar bu kez de FETÖ'cülerin kimliğinin sahtesini yaparak gayrimenkulünü hileli olarak satacağı yalanını söyledi. Sahtekârların profesöre yönlendirdiği 4 emlakçı, Cihangir'deki dairenin 3 milyon TL ettiğini söyledi. Bedeli düşük bulan Cantez satışa yanaşmadı.

Dolandırıcıların “Evi acil sat, kaparonu al” talimatını verince yaşlı kadın Yalçın adlı emlakçı aracılığıyla daireyi Hüseyin T.'ye 3 milyon 600 bin TL çek ve 200 bin TL nakit karşılığı sattı. Çeki bozduran Prof. Dr. Cantez, paranın 400 bin Euro'sunu aldı ve kalan 1 milyon 742 bin TL'yi hesabına yatırdı. Ardından da 400 bin Euro'yu sokağın başında bekleyen kişiye teslim etti. Bununla yetinmeyen sahtekârlar ertesi gün yine arayarak bankadaki parayı da çekmesini söyledi.

Bankaya giden Cantez, korku ve panik içinde görevliye parayı çekmek istediğini söyledi. Ancak bankanın müdür yardımcısı durumdan şüphelendi ve polisi aradı. Bankaya giden polisin dolandırıldığına ikna ettiği Prof. Cantez, 4 emlakçı ve dolandırıcılardan şikâyetçi oldu. Polis şimdi sahtekârları yakalamaya çalışıyor.
Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Profesör Esin Cantez oldu.
DOLANDIRILDIĞI BİLİNEN PROFESÖRLER
– 2013'te ünlü kardiyolog Prof. Dr. Canan Karatay, telefon dolandırıcılarına 50 bin dolar ile 10 bin lira kaptırdı.

– 2015'te ünlü ceza hukukçusu Prof. Dr. Erdener Yurtcan, telefonda kendisini başsavcı olarak tanıtan sahtekâra 4.5 milyon lirasını verdi.

– 2016'da Samsun'da profesör karı-kocanın 100 bin liralık ziynet eşyası ile 3 bin Euro ve 900 dolar paralarını alan 2 dolandırıcı, Ankara'ya kaçarken yakalandı.

– 2017'de Kayseri'de ilahiyat profesörü 48 yaşındaki Ü.G., 1 milyon 55 bin lira kaptırdı.

– İran'da bir üniversitede dekanlık yaparken emekli olup İstanbul'a yerleşen 90 yaşındaki Prof. Hüsrev Mellah da 2017'de “Sahte para operasyonu yapıyoruz” diyen dolandırıcılara 2 milyon lira verdi.
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