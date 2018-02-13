Zirvede Konuştu,1 Yıl Sonra...

Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Her üreticimize 300 koyun verilecek. Burada öncelik köydeki üreticinin şehre gitmesini engellemek, yani şehirdeki köye döndürmek değil. Ayrıca bu hayvanları dağıtırken merası olan bölgeler öncelikli olacak. Geldiğimiz günden beri ithalatı bitirmek için çalışıyoruz. Bu zamana kadar besiciliğe önem verilmiş çünkü daha fazla para kazandırıyor. Ancak biz üretici olursak bu işi başarabiliriz. Yetiştiriciliğe zaman ayırmalıyız” diye konuştu.Üreticilere dağıtılacak 300 koyun projesinin ayrıntıları belli oldu Aydın’dan sonra Hürriyet ve Denizbank işbirliği ile düzenlenen ‘Tarım Zirvesi’ne Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba katıldı.Toplantıda Kars Valisi Rahmi Doğan, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Hürriyet İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Direktörü Zeynep Tandoğan, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent ve Hürriyet Gazetesi Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, Hürriyet yazarları Vahap Munyar ve Noyan Doğan da yer aldı.Türkiye’nin acil, orta ve uzun vadede yapması gerekenler olduğunun altını çizen Bakan Fakıbaba, “Şu anda ithalat yapıyoruz diye haklı olarak bize kızanlar oluyor. Ancak elimizden geldiğince ithalata ihtiyaç kalmadan kendi ürünümüzü nasıl üreteceğiz onun mücadelesini veriyoruz. Bu yüzden ‘ana sayısını’ arttırmaya çalışıyoruz. Hesaplarını yaptık. Biz 300 anaç koyun verdiğimizde 1 yıl sonra 300 kuzu gelmiş olacak. Bu 300 kuzu yine üreticinin olacak. Bunu biz satın alacağız. Başka üreticiye vereceğiz. Veterinerlik masrafları, asgari ücret, sigortalarını biz karşılayacağız. Biz bunu hibe olarak vermiyoruz. Bu paraları satacağımız 300 koyundan çıkarmış olacağız. Üreticimiz hem sigortalı olacak hem de sürü sayısı artmış olacak. Üreticinin cebine 30-40 bin lira para kalacak” diye konuştu.