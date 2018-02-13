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Bu haber 13 Şubat 2018 16:06:31 Tarihinde eklenmiştir.

Vatanımız İçin Canımızı Vermeye Hazırız...

​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 300 koyun projesi ile ilgili olarak "Bu proje ile sigorta, asgari ücret, yem desteği vereceğiz. Bütün hayvanları veterinerlere zimmetleyeceğiz. Bir sene sonra 300 koyunun en az 300 yavrusu olacak. 15 ay sonra hesaba oturacağız. Bizim sağladığımız destek ne kadar tuttuysa çıkartacağız. Ne kadar yavru oldu, 300 tane. Yavruları alıp kalan parayı çiftçimize ödüyoruz. Bütün masrafları çıkardığımızda en kötü 30 bin lira para kalıyor üreticimize. Bu proje çok önemli. Bu proje ile bizim hayvan varlığımız arttırılacak." diye konuştu.

Vatanımız İçin Canımızı Vermeye Hazırız...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 300 koyun projesi ile ilgili olarak "Bu proje ile sigorta, asgari ücret, yem desteği vereceğiz. Bütün hayvanları veterinerlere zimmetleyeceğiz. Bir sene sonra 300 koyunun en az 300 yavrusu olacak. 15 ay sonra hesaba oturacağız. Bizim sağladığımız destek ne kadar tuttuysa çıkartacağız. Ne kadar yavru oldu, 300 tane. Yavruları alıp kalan parayı çiftçimize ödüyoruz. Bütün masrafları çıkardığımızda en kötü 30 bin lira para kalıyor üreticimize. Bu proje çok önemli. Bu proje ile bizim hayvan varlığımız arttırılacak." diye konuştu.

Fakıbaba, temas ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Çankırı'da evvela İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada yaptığı konuşmada, çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Dev bir bakanlık olduklarını dile getiren Fakıbaba, "Büyükbaşta düveyi, küçükbaşta anaç koyunu artırmak için projelerimiz var. Bakanlığımız içerisinde sadece tarım yok. Et ve Süt Kurumu, Tarım Kredi Kooperatifleri, TKDK gibi kurumlar bize bağlı. El ele verip bu dev kurumu Türkiye'ye yakışır bir hale getirmek görevimiz." diye konuştu.

Hayvancılıkla ilgili sorunun belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Hayvancılıkla ilgili önümüze bakmamız gerekir. Teşhisi koyamazsanız tedavi yapamazsınız. Teşhis nedir, anaç eksikliği. Buna katılıyoruz. Tarımda nedir? Planlama eksikliği. Talebe göre arz yok. Bunun anlamı, sözleşmeli çiftçi aileler. Bunu da inşallah tarım kredi ile gerçekleştireceğiz. Sözleşmeli ailelerimiz olduğunda planlı olacak. Kendi gıdasını üretemeyen ülke, hiçbir zaman tam bağımsız olamaz. Bu bağlamda inşallah kendi gıdamızı üreten, kendimize yeten ve artanı ihraç eden bir ülke haline geleceğiz. Bu konuda kesin kararlıyız. Hükümetimiz, cumhurbaşkanımız bu konuda gerekli talimatları verdi. Ziraat Bankası tarafından çiftçilere neredeyse faizsiz denebilecek şekilde kredi veriliyor. Sözleşmeli ailelerimiz olacak. Et ve Süt Kurumu ile TİGEM ile sözleşmeli aileleri destekleyeceğiz. Bu destekler, Cumhurbaşkanımız tarafından anlatılacak."

"Her zaman çiftçilerin yanındayız"

Fakıbaba, daha sonra kentteki bir otelde düzenlenen Çankırı Tarım Sektörünün Değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Herkesin işini en iyi şekilde yapması gerektiğini kaydeden Fakıbaba, "Bu ülke için şehitlerimizin ruhu için çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Allah bu ülkeden bizi ayırmasın. Vatanımız için canımızı vermeye hepimiz hazırız. Milli bir mücadele bu aynı zamanda." diye konuştu.

Et ithalatının herkesi rahatsız ettiğini vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz günden beri et ithalatı bizi rahatsız ediyor diye söylüyoruz. Niye bu et ithalatına girdik, bunu nasıl düzeltebiliriz diye düşünüyoruz. Eğer kırsaldaki kardeşlerimiz geçim için kısmetlerini illerde arayacak olurlarsa o zaman hem tarım hem hayvancılık biter. 300 koyun projesi insanları heyecanlandırdı. Bizim amacımız hayvan sayısını nasıl artırırız. Şu anda 45 milyon küçükbaş hayvan sayımız var. Normalde bunun 90 milyon olması lazım. Kişi başına bir küçükbaş düşmeli. Göreve geldiğimizde bu sayıyı nasıl artırırız diye baktık. Biz destek verirken mutlaka merası, ahırı olacak, bu işi bilecek. Herkese hayvan desteği vermiyoruz. 500 bin anaç koyun vermek için yola çıktık. Önemli olan temeli sağlam kurmak. Hayvan sayısını artırarak ithalatı bitireceğiz ve ihracat yapacağız. Biz buna inanıyoruz."

Köyden şehre göçü önlemek istediklerini belirten Fakıbaba, "Önce hanımefendiyi köyünde tutmamız gerekiyor. Hanımefendi evde kalırsa eşi de çocuğu da şehre göç etmez. Bu proje ile sigorta, asgari ücret, yem desteği vereceğiz. Bütün hayvanları veterinerlere zimmetleyeceğiz. Bir sene sonra 300 koyunun en az 300 yavrusu olacak. 15 ay sonra hesaba oturacağız. Bizim sağladığımız destek ne kadar tuttuysa çıkartacağız. Ne kadar yavru oldu, 300 tane. Yavruları alıp kalan parayı çiftçimize ödüyoruz. Bütün masrafları çıkardığımızda en kötü 30 bin lira para kalıyor üreticimize. Bu proje çok önemli. Bu proje ile bizim hayvan varlığımız arttırılacak." diye konuştu.

"Küçük projeleri kurumlar yapacak"

Küçük projeleri artık ilgili kurumların hazırlayacağını söyleyen Fakıbaba, "Orta ve küçük işletmelere çok önem veriyoruz. Beraber irtibat halinde olacağız. 30 bin liralık kredi alacak birisi 3 bin liraya proje yaptırıyor. Sonra desteği alamıyor, o 3 bin lira da gidiyor. Ne için yola çıkıyor, ne oluyor? Biz, bu projeleri yapamayacak durumda mıyız? Bundan sonra o projeler bizim tarafımızdan yapılacak. Büyük projeler olacaksa ona bir şey diyemem ama çok basit projelerde vatandaşımızın yanında olacağız. Aracı maracı olmayacak artık. Bir suistimal varsa gereği yapılır." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 250 köy projeleri olduğunu dile getiren Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Çankırı'da da 3 köy yapılacak. Bu köylerde üretim yapılacak. Sözleşmeli çiftçiler olacak. Esas sorunumuz planlama. Bu köylerde çalışan sözleşmeli çiftçilere sen şunu, sen şunu ek diyeceğiz. İhtiyacımızı belirleyip üretimimizi ona göre yapacağız. Yıl sonunda ürününün masrafını çıkartıp, kâr payını vererek alacağız. Kişi daha yüksek fiyata satmak isterse yine satabilecek. Bu şekilde arzı belirleyeceğiz. Türkiye'de tarım ve hayvancılığın en büyük problemi, fiyat istikrarı. Sözleşmeli aile işletmelerine geçtiğimizde fiyat istikrarı gelecektir." 

Tarımın milli bir konu olduğunu vurgulayan Fakıbaba, "Çiftçi kardeşlerimiz, çoban kardeşlerimiz olmasa biz açız. Bu, milli bir olay arkadaşlar. Silah kadar önemli. Barış zamanında silaha ihtiyacınız yok ama her zaman güvenli gıdaya ihtiyacımız var. Kırsal kalkınma olmadan şehircilik olmaz. Kırsaldan şehre göçü önlemek zorundasınız." diye konuştu.

Çiftçiye akaryakıt desteğinin sürdüğünü ifade eden Fakıbaba, mazot ve gübrede yarı yarıya destek verdiklerini belirterek, "Mazotun yarısı bizden yarısı sizden, 2017'nin birinci ayından 12. ayına kadar mazotun ortalamasını bulduk. 4 lira 70 kuruş bulduk. Bu fiyatın yarısını veriyoruz." dedi.

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