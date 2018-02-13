Akçakale Hastanesi Yönetimi Yatıyor, Hastalar Sırada Çile Çekiyor

Urfa’ sağlık sektöründe bir türlü ayağa kalkamıyor. 110 bin nüfuslu Akçakale’de onca vatandaş muayene olmak için saatlerce beklemek zorunda kalıyorlar.
Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen hastalarda sabır kalmazken, hasta yakınları ise bir an önce tedavi edilmesi için çaba harcıyorlar. Böyle durumlarda hakkını arayan hasta yakınları hastanede hakkını aramak zorunda kalıyorlar.
Akçakale Devlet Hastanesi’nde yaşanan en son olayda sıranın işlemediğini ve isteyenin elini kolunu sallayarak muayene odasına gittiğini gören bir vatandaş bu duruma isyan etti.
Saatlerce beklediği halde bir türlü muayene sıralarının gelmediğini söyleyen hasta yakınını hastane güvenliği zor sakinleştirdi.
Sesini yükselten hasta yakınına “Bu şekilde davrandığınız için sizi muayene etmeyeceğiz” diyen görevlilerin bu sözünden sonra hasta yakını daha da çıldırdı. Hastane güvenliği tarafından hastane dışına çıkarılan vatandaş duruma oldukça tepki gösterdi.
Hasta yakını, “Koskoca ilçenin acilinde 1 doktor var. Sıra yok. Aciliyet durumları göz önüne alınmadan önce biz geldik diyerek hastamızı içeri almaya müsaade etmiyorlar.” yorumunda bulundu.
Vatandaş yetkililerin bu rezaleti görmesini isteyip, ihtiyaçlarının giderilmesi için her türlü mevkie başvuracaklarını dile getirerek seslerini duyurmak istiyorlar.
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