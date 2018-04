Akçakale Hastanesi Yönetimi Yatıyor, Hastalar Sırada Çile Çekiyor

Bahtı kara Akçakale her alanda olduğu gibi sağlıkta da çile çekiyor. Hastane yönetimi vip odalarında keyif yapıp yan gelip yatarken Akçakaleli hastalar poliklinik önünde oluşan kuyruklarda hasta halleriyle saatlerce ayakta durup sıra bekliyor.Urfa’ sağlık sektöründe bir türlü ayağa kalkamıyor. 110 bin nüfuslu Akçakale’de onca vatandaş muayene olmak için saatlerce beklemek zorunda kalıyorlar.Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen hastalarda sabır kalmazken, hasta yakınları ise bir an önce tedavi edilmesi için çaba harcıyorlar. Böyle durumlarda hakkını arayan hasta yakınları hastanede hakkını aramak zorunda kalıyorlar.Akçakale Devlet Hastanesi’nde yaşanan en son olayda sıranın işlemediğini ve isteyenin elini kolunu sallayarak muayene odasına gittiğini gören bir vatandaş bu duruma isyan etti.Saatlerce beklediği halde bir türlü muayene sıralarının gelmediğini söyleyen hasta yakınını hastane güvenliği zor sakinleştirdi.Sesini yükselten hasta yakınınadiyen görevlilerin bu sözünden sonra hasta yakını daha da çıldırdı. Hastane güvenliği tarafından hastane dışına çıkarılan vatandaş duruma oldukça tepki gösterdi.Hasta yakını,yorumunda bulundu.Vatandaş yetkililerin bu rezaleti görmesini isteyip, ihtiyaçlarının giderilmesi için her türlü mevkie başvuracaklarını dile getirerek seslerini duyurmak istiyorlar.