Öğrencinin Bu Hareketi Eğitim Hayatına Mal Oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, sınıfta ders anlatan öğretmeniyle dalga geçen öğrencilere soruşturma başlatıldı.Çorlu'daki Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin bir öğretmenle alay ettikleri skandal görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı. Öğrencilerin cep telefonları ile kaydettiği görüntülerin basına yansımasının ardından idari soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin kaydettiği görüntülerde sınıfta ders anlatmaya çalışan bir öğretmen, öğrencileri tarafından alaya alınıyor. Öğretmen ders anlattığı esnada ayağa kalkan, öğretmenin kıyafeti ile alay eden, öğretmenin kulağına el hareketi yapan, tüm bunlarla da yetinmeyerek öğretmenini kucaklayan öğrenci, arkadaşları tarafından kahkahalarla izleniyor.Olayın sosyal medyada yayınlanmasıyla İlçe Kaymakamı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşananları kaydeden öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından okul yönetiminin öğrenci hakkında, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise görüntülerdeki öğretmen hakkında idari soruşturma başlattı.Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, öğrencinin öğretmeninin kıyafetiyle alay ettiği, kulağına doğru hareket yaptığı ve belinden tutarak havaya kaldırdığı anların kaydedildiği görüntüleri izlediğini belirterek, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Söz konusu görüntülerin birkaç gün önce çekildiği bilgisini aldıklarını ifade eden Kılıç, "Biz de görüntüleri öğrenciler sosyal medyada paylaşınca gördük. Olayın içinde üç öğrencinin adı geçiyor. bahse konu öğretmen ve öğrencilerle ilgili müfettişler okulda inceleme yapacak" dedi.Kılıç, konuyla ilgili idari soruşturmanın en kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, "Öğretmen bu olaylar yaşandıktan sonra hemen sınıftan çıkarak durumu okul idaresine bildirmeliydi. Ancak bunu yapmamış. O yüzden öğretmenle ilgili de soruşturma başlattık" diye konuştu.