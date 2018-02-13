Vartolu çukur dizisinden ayrılıyor mu?

Bu sezon reyting rekorları kıran ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Çukur’dan çok etkileyici bir bölüm ekrana geldi. 16.bölümün son sahnesinde çatışma sahnesi herkesi çok etkiledi.

Hatta dizinin son sahnesinde yaşanan Vartolu’nun aracının taranma kısmı resmen sosyal medyada olay yarattı. Bir çok izleyici “Vartolu öldü mü?” “Vartolu ayrılacak mı” ve ” Erkan Kolçak Köstendil diziden ayrıldı mı” gibi soruların cevabını aramaya başladı.

Arkadaşlar Vartolu devam edecektir. Çünkü Yamaç onun için bir plan hazırlamıştır. Celasun’dan da bu konuda yardım istedi.

İŞTE SOSYAL MEDYADAN GELEN YORUMLAR:

-Yamaçın Aliçoya bana tehlikeli bir iş için adam lazım derken o tehlikeli iş bu muydu kafamda deli sorular ölmemiş olabilir

-Vartolu jilet gibi BMW’ye bindi. Ölen kişinin aracı Volkswagen’di. Bu ayrıntıları kaçırmayın hanımlar beyler her zaman ben olmam

-Olm vartolu niye arabayi duvara oyle salak salak sürsün aq ölemez amk sacma sapan işler yapmayin s2m boyle işi

-Aliço’nun arkadaşıydı kurşunlanan

-Bunu gerçekten kimse düşünemedi kardeş helal be

-Yamaç aliço’ya bana birini bul dedi yani araçtaki o kişi var sonra yamaç celasunla iş birliği yaparak palan gerçekleşti

-Lan bizde “o ölürse dizi biter” diye bir söz var yer miyiz bu numaraları hadi final bölümü olsa neyseee

-canın Vartolun ölmüş demişler mesajlarda.Aliçomun kimsesiz arkadaşı sağolsun