Haydi Çocuklar Affettirin Kendinizi...

TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Sarı-Yeşilli takım, ligin 22. Haftasında Çarşamba günü saat 19.00’da Konya Anadolu Selçukspor’u konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren Şanlıurfaspor, bugün taktiksel çift kale maç yaptı. Teknik Direktör Ali Tandoğan yönetiminde düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon pas çalışması ile devam etti. Bir saat 30 dakika süren antrenman, taktiksel çift kale maçla noktalandı. Teknik Direktör Tandoğan, antrenman esnasında sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.Bu arada takımımızda sakatlığı bulunan Fevzi Özkan ve Karagümrük maçında sakatlık geçiren Halil Göçer, Konya Anadolu Selçuk maçında forma giyemeyecek.