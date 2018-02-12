Urfalı Zeyno'nun Bestekarı Çakıcı Hayatını Kaybetti!

Şanlıurfalı idarecilere yazdığı şiirler ve meşhur bestesi Urfalı Zeyno ile bilinen 78 Yaşındaki Abdi Çakıcı hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlerini hayata kapayan Abdi Çakıcı'nın cenazesi, yarın Harran Kapı Camii'nde öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Harran Kapı Aile Mezarlığına defnedilecek.