Yetim,Urfalılara Seslendi...

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen programa göre; Konya Anadolu Selçuk maçının Çarşamba gündüz saat 13.00’te oynanacağını ancak kendilerinin girişimleri sonucunda maç saatinin 19.00 olarak değiştirildiğini söyledi. Maçın saatinin değişmesiyle birlikte Konya Anadolu Selçuk maçına taraftarların ilgisinin daha büyük olacağını vurgulayan Yetim, “Bu maç bizim için büyük önem arz ediyor, tüm taraftarlarımızı Çarşamba günü saat 19.00’da 11 Nisan Şehir Stadyumu’nda oynanacak Konya Anadolu Selçuk maçına davet ediyoruz. Taraftarlarımızdan, bu maçta 90 dakika boyunca centilmence bir şekilde takımlarına destek vermelerini bekliyoruz. Onların vereceği destekle şampiyonluk yolunda bir virajı daha galibiyetle kapatmayı arzuluyoruz” diye ifade etti.Yetim, ikinci yarıya iyi başladıklarını ve üst üste aldıkları galibiyetlerle birlikte şampiyonluk yarışında da çok iddialı duruma geldiklerini dile getirerek, “Geçen hafta oynadığımız Karagümrük maçında istemediğimiz bir mağlubiyet aldık, bunu kaza olarak görüyoruz. İnşallah önümüzde oynayacağımız maçlardan iyi sonuçlarla ayrılıp sezonu mutlu bir şekilde kapatacağız. Bu konuda teknik heyet ile futbolcularımıza inancımız tamdır” şeklinde konuştu.