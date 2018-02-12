Fakıbaba Teşhisi Koydu: Talebe Göre Arz Yok

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Hayvancılıkla ilgili önümüze bakmamız gerekir. Teşhisi koyamazsanız tedavi yapamazsınız. Teşhis nedir, anaç eksikliği" dedi.Hayvancılıkla ilgili sorunun belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Fakıbaba, şunları kaydetti: "Hayvancılıkla ilgili önümüze bakmamız gerekir. Teşhisi koyamazsanız tedavi yapamazsınız. Teşhis nedir, anaç eksikliği. Buna katılıyoruz. Tarımda nedir? Planlama eksikliği. Talebe göre arz yok. Bunun anlamı, sözleşmeli çiftçi aileler. Bunu da inşallah tarım kredi ile gerçekleştireceğiz. Sözleşmeli ailelerimiz olduğunda planlı olacak."Kendi gıdasını üretemeyen ülkelerin hiçbir zaman tam bağımsız olamayacağını tekrarlayan Fakıbaba, "Bu bağlamda inşallah kendi gıdamızı üreten, kendimize yeten ve artanı ihraç eden bir ülke haline geleceğiz. Bu konuda kesin kararlıyız. Hükümetimiz, cumhurbaşkanımız bu konuda gerekli talimatları verdi. Ziraat Bankası tarafından çiftçilere neredeyse faizsiz denebilecek şekilde kredi veriliyor. Sözleşmeli ailelerimiz olacak. Et ve Süt Kurumu ile TİGEM ile sözleşmeli aileleri destekleyeceğiz. Bu destekler, Cumhurbaşkanımız tarafından anlatılacak" dedi.