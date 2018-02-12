Tatlıses'ten Bomba İddia,Ben Fetö...

​İbrahim Tatlıses, uğradığı silahlı saldırı sonucu kafasından isabet almış, aylarca yapılan yoğun tedavi sürecinde başarıyla çıkıp, kısmı felç ile kurtulmuştu. Yapılan saldırıda FETÖ’nün katkısı olduğunu, bu saldırıya göz yumulduğunu iddia etti. Olaydan haberleri olduğunu iddia ettiği, ancak engellemek ve suçluları durdurmak için bir işlem yapılmadığını belirten İbrahim Tatlıses, suçlular hakkında suç duyurusunda bulunacak.7 Ağustos Yenikapı mitinginde FETÖ gazisi olduğunu iddia eden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kendisine yapılan silahlı saldırının engellenebileceğini, göz yumulmuş bir saldırı olduğunu dile getiren İbrahim Tatlıses, dönemin emniyet ve yargı görevlileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Tüm şüphelilerin ve İbrahim Tatlıses’in iddiasında ki isimlerin FETÖ/PYD üyeliğinden cezalandırılmasını istedi. Cumuriyetbaşsavcılığı’na verilen dilekçede tüm açıklama ve delilleri ile ileten İbrahim Tatlıses, verdiği mücadele de ve tüm iddialarında haklı olduğunu kanıtlamak için çaba sarf ediyor. Emniyet, Mit ve Yargı birimlerinde yuvalanmış FETÖ üyesi teröristlerin cezalandırılması ve tespit edilmesi için çalışmalar başlamış durumda. Dönemin yetkili isimleri hakkında soruşturma açılacak, yapılan silahlı saldırı hakkında bilgileri olup olmadığı konusunda araştırma yapılacak. İbrahim Tatlıses’in iddiaları doğru çıkması durumunda bir çok isim hakkında işlem yapılacak.